منتج أخر أعمال شوقي الماجري: الدراما العربية خسرت الكثير بوفاته

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
نعت شركة إيبلا للإنتاج السينمائي والتليفزيوني "هلال أرناؤوط"، وفاة المخرج التونسي الكبير شوقي الماجري، الذي قدم معها العديد من الأعمال، منها: مسلسل "نابليون والمحروسة"، مسلسل "دقيقة صمت"، فيلم "مملكة النمل"، ومسلسل "هدوء نسبي".
وأكد المنتج هلال أرناؤوط أنه فقد صديقا عزيزا وإنسانا رائعا وليس مجرد مخرج قدما معا مجموعة من الأعمال الكبيرة، مؤكدًا أن وفاته خسارة كبيرة للدراما العربية كلها.
وتمنت نور أرناؤوط المخرجة والممثلة ومديرة الشركة التنفيذية، للمخرج الراحل الرحمة ولأسرته الصبر والسلوان، مشيرة إلى أنها تعلمت منه كثيرا على الصعيدين الإنساني والفني.
وكانت الشركة قد أنتجت له أخر أعماله مسلسل "دقيقة صمت"، الذي لعب بطولته كل من عابد الفهد وستيفاني صليبا وفادي صبيح، وحقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه في رمضان الماضي.
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