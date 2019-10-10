بالفيديو| أكرم حسني ومصطفى شعبان وريهام سعيد في عزاء طلعت زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تصوير - محمود عبدالناصر وأحمد حسين :

حرص الفنان مصطفى شعبان والفنان أكرم حسني والفنان علاء مرسي والإعلامي طارق علام، وحمدي الميرغني والإعلامية ريهام سعيد، على حضور عزاء الفنان طلعت زكريا، المُقام في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وتلقى نجله الأكبر عمر مع الفنان أحمد فهمي العزاء.

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ووصل إلى سرادق العزاء منذ اللحظات الأولى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الفنان أحمد السقا، ولفنانة آيتن عامر وزوجها مدير التصوير محمد عز العرب، الفنان سمير غانم، الفنان رياض الخولي، الفنان أحمد آدم، الفنان مجدي بدر، الفنان صلاح عبدالله، والفنانة هنا الزاهد التي ظهر الحزن جليا عليها.

يُذكر أن الفنان طلعت زكريا، توفي الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.