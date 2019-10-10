سينما زاوية تحتفل بمئوية إحسان عبدالقدوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحتفل سينما زاوية بمئوية الأديب الكبير إحسان عبدالقدوس، في الفترة من ١٨ أكتوبر إلى ١ نوفمبر، وذلك بعرض مجموعة من الأفلام المأخوذة عن أعماله الأدبية، وتم إطلاق الجدول والبوستر الخاص بالبرنامج، وهو من تصميم عمرو حسني.

لعب الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، دورًا محوريًا في تشكيل الذاكرة الأدبية والسينمائية المصرية من خلال تقديمه لما يقرب من ٦٠٠ رواية وقصة قصيرة تحول ٤٩ منها إلى أفلام.

Advertisements

يتضمن برنامج "سينما إحسان عبد القدوس" عروض لمجموعة من أفلامه، هي: "امبراطورية م"، "الوسادة الخالية"، "أنا حرة"، "في بيتنا رجل"، "لا تطفئ الشمس"، "النظارة السوداء"، "الخيط الرفيع"، "شيء في صدري"، "دمي ودموعي وابتسامتي"، "ولا يزال التحقيق مستمراً"، "الراقصة والطبال"، "لا تسألني من أنا"، "حتى لا يطير الدخان".

وتبدأ جميع العروض في السابعة مساءً، على أن يُقام بعد عدد منها ندوات لمناقشة الفيلم مع الحضور، إلى جانب عرض أفيشات أفلامه.

جدير بالذكر أن البرنامج تم دعمه من عائلة الأديب إحسان عبد القدوس، وشركة روتانا وشبكة راديو وتليفزيون العرب "ART" وشركة أفلام النصر والمركز القومي للسينما.