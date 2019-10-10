بالفيديو| هنيدي وأحمد آدم وصلاح عبدالله في عزاء صديقهم طلعت زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
تصوير- محمود عبدالناصر وأحمد حسين:
حرص الفنان صلاح عبدالله والفنان أحمد آدم والفنان محمد هنيدي، على تقديم واجب العزاء في الفنان طلعت زكريا.
أقيم العزاء في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وتلقى نجله الأكبر عمر مع الفنان أحمد فهمي العزاء.
وجمعت الصداقة بين الفنان صلاح عبدالله والفنان أحمد آدم، والفنان الراحل طلعت زكريا، وتزامنت بدايتهم الفنية، كما جمعتهم الكثير من الأعمال.
ووصل إلى سرادق العزاء الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان أحمد السقا، والفنانة آيتن عامر وزوجها مدير التصوير محمد عز العرب، وسمير غانم ورياض الخولي وأحمد آدم ومجدي بدر وصلاح عبدالله، والفنانة هنا الزاهد التي ظهر الحزن جليا عليها.
يُذكر أن الفنان طلعت زكريا، توفي الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.
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