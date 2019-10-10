سلمى رشيد تنشر أول صورة تجمعها بمولودها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وضعت الفنانة المغربية سلمى رشيد مولودها الأول، والذي أطلقت عليه اسم "يانيس".

وشاركت سلمى متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" بصورة تجمعها بطفلها حرصت على التقاطها من زاوية لا تظهر من خلالها وجهه، وعلقت "الحمد لله، مع طفلي يانيس".

جدير بالذكر أن سلمى رشيد شاركت في النسخة الثانية من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "Arab Idol" وحازت على إعجاب الجمهور، ولجنة تحكيم البرنامج، وحققت بعد انتهاء البرنامج نجاحًا كبيرًا وتعد واحدة من القلائل الذين استمروا في الغناء بعد انتهاء المسابقة.