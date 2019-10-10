"قطع الفستان".. لبلبة تحكي أغرب موقف من "مُعجب" بمهرجان الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

قالت الفنانة لبلبة إن أغرب موقف تعرضت له من معجب، كان قبل يومين في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وأضافت لبلبة في تصريح لمصراوي، أن أحد المعجبين حاول عرقلتها في البداية خلال دخولها إلى قاعة الافتتاح، لكنها تمكنت من التماسك، لكنه طاردها وضغط على ذيل الفستان وهي تصعد السلم.

وأشارت إلى أنها لم تنفعل رغم أنه تسبب في إحداث قطع بالفستان، موضحة أنها توقفت عن السير والتقطت معه بعض الصور.

يذكر أن لبلبة تشارك كرئيس لجنة تحكيم لمسابقة نور الشريف للأفلام الروائية العربية بمهرجان الإسكندرية السينمائي، وتنتهي فعاليات المهرجان يوم الأحد المقبل.