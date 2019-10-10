إشادات واسعة بأفلام "التضامن الاجتماعي" بمهرجان الإسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

شهدت عروض أفلام التضامن الاجتماعي بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الخامسة والثلاثون إشادات واسعة بجودة الافلام ومضمونها التنموي المؤثر والذي لخص جهود وزارة التضامن الاجتماعي خلال السنوات القليلة السابقة في صورة سينمائية شيقة من أفلام تسجيلية قصيرة تحكي واقع التنمية في مصر من خلال برامج ومبادرات وزارة التضامن في محاور الحماية والرعاية والتنمية.

حيث شهدت القاعة حضور قامات سينمائية عظيمة بالإضافة الي كبار الصحفيين وعدد من شباب السينمائيين السكندري من جمهور المهرجان، وعقب العرض عقدت ندوة نقاشية أدارها الدكتور محمد العقبي المستشار الاعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي مع صانع تلك الأفلام المخرج مهند دياب مستشار التوثيق المرئي بوزارة التضامن.

ومن بين الحضور علق المخرج الكبير محمد أبو سيف على الأفلام قائلاً: "أشكر المخرج للمجهود الفني المبذول في تلك الأفلام وأثنى على الدراما بداخلها والتي تؤثرنا وتلمس ما بداخلنا وتدمع العين لأكثر من مرة من وحي تلك الكلمات المؤثرة لأبطال الافلام فهي مادة خصبة ملهمة للسينما الطويلة".

وأعرب المخرج الكبير هاني لاشين عن شعوره بالسعادة لهذا الجهد المبذول وتحقيقه الأثر المطلوب وما يحمله من رسائل غير مباشرة مؤثرة من تقليل للعنف ونشر السلام والرحمة بشكل عام.

Advertisements

وأضافت الدكتورة غادة جبارة الأستاذ بالمعهد العالي للسينما أن الوزارة استطاعت تحقيق المعادلة الصعبة من تقديم مادة جافة إلى صورة سينمائية شيقة يضيف لها المخرج إحساسه ولمساته الفنية فنتعرف من خلالها على برامج لا نعرف عنها شيئا ونستمتع بصريا بالمحتوي الفني المميز.

وأضافت أيضا الكاتبة الصحفية سهير الإمام تلك الأفلام شديدة الأهمية للجمعيات الأهلية والجمهور في رسم الصورة والمسار الصحيح للتوعية بأهم البرامج التنموية التي تشهدها مصر، مطالبة بعرض تلك الأفلام في التليفزيون ليستفيد الجمهور العريض منها ويتعرف أكثر على برامج الوزارة.

وعلق المخرج أسامة غريب عضو مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية، بأن الأفلام رائعة متمنيا عرضها على القنوات الخاصة وثمَن من دور الوزارة في الأخذ علي عاتقها إنتاج مثل تلك الأفلام الهادفة.

فيما وجهت الكاتبة الكبيرة نعمة الله حسين الشكر إلى المخرج واصفته بالمحارب لأن المجال التسجيلي صعب وقليل من يجيده، متمنية مشاهدة العام القادم فيلما روائيا طويلا ليمتعنا به لما لدية من مخزون وحكايات كثيرة من بين تلك الأفلام.

ووجه الشكر في الختام الدكتور العقبي لإدارة المهرجان والحضور وفريق العمل المميز في الوزارة بالقطاعات المختلفة والتي كللت النجاح لتلك البرامج التنموية الهامه بالوزارة.