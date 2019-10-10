هكذا احتفل محمد سامي بعيد ميلاد مي عمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
احتفل المخرج محمد سامي، بعيد ميلاد زوجته الفنانة مي عمر، في أحد الأماكن العامة، وحرص على مشاركة جمهوره مقطع فيديو من الاحتفال.
وعلق "سامي"، على الفيديو الذي نشره بـ"انستجرام"، قائلًا: "كل سنة وأنتي طيبة حبيبتي".
وشاركت مي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ولد الغلابة"، بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، إنجي المقدم، ومن إخراج محمد سامي، وتأليف أيمن سلامة، كما تستعد حالياً لفيلم كوميدي، من إخراج سامح عبدالعزيز.
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