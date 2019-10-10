لهذا السبب انضم نيك جوناس لـ The Voiceوانسحبت غوين ستيفاني

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2019 10:44 مساءً - أعلن المغني الأمريكي نيك جوناس Nick Jonas، عن انضمامه كعضو لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "The voice" بنسخته الأميريكية، عبر حساباته الرسميّة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه منافس شرس وقوي بين باقي أعضاء لجنة التحكيم.



وقال نيك جوناس المتزوج من نجمة بوليوود بريانكا شوبرا، خلال ظهوره ضيفا في برنامج Ellen show إنه متحمس لهذه التجربة للغاية وعلى أتم الاستعداد لها.



وأضاف نيك جوناس أنه سيسعى جاهداً لتشجيع المواهب الغنائية وتنميتها بشكل صحيح حتى يصبحوا نجوماً في الموسم الـ18 من البرنامج الأشهر حول العالم

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وينضم نيك جوناس إلى لجنة التحكيم بجانب بليك شيلتون، جون ليجند وكيلي كلاركسون، بعد انسحاب المغنية الأمريكية غوين ستيفاني.

وتساءل البعض عن السبب الأساسي لانسحاب غوين ستيفاني، من برنامج الغناء الشهير The Voice بموسمه الـ 18، وبحسب موقعET، فإن غياب أيًا من أعضاء لجنة التحكيم هو لسياسة البرنامج، بتناوب المدربين كل موسم من أجل السماح لبعض النجوم الكبيرة بمواصلة الحفاظ على مهامهم الموسيقية.

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أما بشأن ستيفاني، فالنجمة تعتزم العودة إلى لاس فيجاس، نيفادا، لاستئناف عرض "just girl" على مسرح زابوس بلانيت هوليوود في فبراير ومايو 2020 - في نفس الوقت الذي سيبث فيه موسم The voice، لافتة إلى أنها لم تتمكن من القيام بعملين في آن واحد.

وفي الوقت نفسه ، يختتم جوناس جولته مع "الأخوة جوناس" في 22 فبراير، في باريس، فرنسا، مما يعني أن برنامج المسابقات مناسباً وفقاً لجدوله الزمني.