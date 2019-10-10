فرسان النغم فى السينما المصرية" بمهرجان الإسكندرية السينمائى

أقيمت على هامش عروض المهرجان ندوة مهمة عن كتاب "فرسان النغم فى السينما المصرية" للدكتورة رانيا يحيى رئيسة قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون وهو كتاب جديد في المكتبة الثقافيةفى مصر، حيث يتناول مشوار ١٣ مؤلفا موسيقيًا أثروا السينما المصرية بعطائهم الغزير امثال فؤاد الظاهرى، علي إسماعيل، وأندريا رايدر.
حضر الندوة عدد كبير من المتخصصين على رأسهم المخرج الكبير علي عبد الخالق ، والدكتور حسن عماد مكاوى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة السابق أدارها الناقد الفنى الكبير أشرف غريب.
كتاب فرسان النغم فى السينما المصرية أحدث إصدارات هيئة المطابع الأميرية.
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