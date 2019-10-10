غدًا.. عرض "أمر تكليف" بجامعة المنيا

قال الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، ان عرض " أمر تكليف " يختتم عروضه اليوم بمحافظة الفيوم ، ليستكمل عروضه بمحافظة المنيا، حيث يقدم العرض ابتداء من غد الجمعة الموافق ١١ أكتوبر، بمركز الفنون و الآداب و المؤتمرات بجامعة المنيا في تمام السابعة و النصف مساءً، و حتى الأثنين الموافق ١٤ أكتوبر الجاري.
شعبة مسرح المواجهة و التجوال بفرقة المسرح الحديث، ضمن مبادرة مسرح المواجهة و التجوال التي أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، و ذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، جامعة المنيا، و وزارة الداخلية.
يشار إلي أن أمر تكليف يُعرض في تلك المحافظات، في إطار خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، و التي تنظمها
يقول المخرج باسم قناوي مخرج العرض ان عرض " أمر تكليف" في الفيوم قد شهد اقبالا جماهيريا كبيرا من الجمهور بجميع أعماره، و نطمح في إقبال كبير أيضا بمحافظة المنيا، حيث بذلتادارة الجامعة برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي و أعضاء مركز الفنون و الآداب و المؤتمرات بالجامعة مجهودا كبيرا و قدموا كل التسهيلات لظهور العرض بشكل مشرف.
يذكر أن أمر تكليف" عن "نقطة حدود" لعيسى الجمال، بالإضافة إلي حكايات حقيقة، صياغة ودرماتورج طارق علي، بطولة عزة لبيب ،كريم الحسينى، سمية الإمام، شريف العجمي، عبدالله صابر ، محمد الأحمدي، مدرونا سليم، علي المصري، مريم ياسين، أحمد صلاح سعد،مالك العلي، إبراهيم حسن، محمد جمال، موسيقى وألحان أحمد حمدي، ديكور نادية طرابية، أشعار طارق علي، غناء كريم الحسيني، بلسم أبو زيد، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس علا علي، مكياج إسلام عباس، مادة فيلمية محمد فاضل، و من إخراج باسم قناوى.
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