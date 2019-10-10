مجدي بدر ومحمد محمود يشاركان في عزاء طلعت زكريا

حرص الفنان مجدي بدر، و الفنان محمد محمود على المشاركة في عزاء النجم طلعت زكريا، والمقام بمسجد الحامدية الشاذلية، بالجيزة.
وكان الفنان طلعت زكريا توفى الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 58 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، دخل على إثرها أحد
قبل وفاة "زكريا" شارك في فيلم إنتاج سعودي إماراتي مشترك، انتهى من تصويرهقبل فترة، لم يعرض بعد ويحمل اسم "بعد الخميس".
والفيلم من إخراج المخرج السعودي، حيدر سمير الناصر، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية.
تدور أحداث الفيلم حول أبوشيماء، وهو رجل من عائلة أرستقراطية لديه ابنة يريد تزويجها من شاب يجب عليه خوض اختبارات صعبة كي يحظى بقبوله، وهذا الدور يؤديه الممثل السعودي جعفر الغريب.
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