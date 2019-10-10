محمد الشقنقيري و رضا حامد يصلان لعزاء طلعت زكريا

وصل الفنان محمد الشقنقيري برفقة الفنان رضا حامد إلى عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا، والمقام في مسجد الحامدية الشاذلية.

يشار إلى أن الفنان طلعت زكريا توفى ظهر يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز الـ 58 بعد تعرضه لأزمة صحية، وتم

نقله على أثرها لإحدى المستشفيات، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

Advertisements

يذكر أن الفنان طلعت زكريا ولد في محافظة الإسكندرية بعام 1960، ودرس التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية،

وتخرج منها في عام 1984.

وأثناء دراسته في المعهد، وتحديدًا بعام 1982 شارك زكريا في مسرحية استعراضية اسمها "الشخص"، وهي مسرحية تم صبغها بطابع مصري شعبي، وهي من إعداد الشاعر أمل دنقل عن مسرحية لبنانية تحمل الأسم نفسه وكانت قد عرضت في عام 1968، وهي من بطولة المطربة فيروز.