جلال الشرقاوي يقدم واجب العزاء لأسرة طلعت زكريا

قدّم المخرج جلال الشرقاوي واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل طلعت زكريا، والمقام بمسجد الحامدية الشاذلية،بالجيزة.
وكان الفنان طلعت زكريا توفى ظهر يوم الثلاثاء الماضي،عن عمر يناهز الـ 58 بعد تعرضه لأزمة صحية، وتم نقله على أثرها لإحدى المستشفيات، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.
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