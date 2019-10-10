حضر المستشار مرتضى منصور إلى عزاء النجم طلعت زكريا في مسجد الحامدية الشاذلية بالجيزة. يذكر أن الفنان طلعت زكريا ولد في محافظة الإسكندرية بعام 1960، ودرس التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج منها في عام 1984. والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج منها في عام 1984. وأثناء دراسته في المعهد، وتحديدًا بعام 1982 شارك زكريا في مسرحية استعراضية اسمها "الشخص"، وهي مسرحية تم صبغها بطابع مصري شعبي، وهي من إعداد الشاعر أمل دنقل عن مسرحية لبنانية تحمل الأسم نفسه وكانت قد عرضت في عام 1968، وهي من بطولة المطربة فيروز. في مسرحية استعراضية اسمها "الشخص"، وهي مسرحية تم صبغها بطابع مصري شعبي، وهي من إعداد الشاعر أمل دنقل عن مسرحية لبنانية تحمل الأسم نفسه وكانت قد عرضت في عام 1968، وهي من بطولة المطربة فيروز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يصل لعزاء طلعت زكريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.