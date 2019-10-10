جمال وعلاء مبارك يشاركان في عزاء طلعت زكريا

حرص جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على المشاركة في عزاء أسرة الفنان الراحل طلعت زكريا، والمقام بمسجد الحامدية الشاذلية.
يشار إلى أن الفنان طلعت زكريا توفى ظهر يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز الـ 58 بعد تعرضه لأزمة صحية، وتمنقله على أثرها لإحدى المستشفيات، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.
يذكر أن آخر أعمال النجم طلعت زكريا فيلم "بعد الخميس" وأعلنت الشركة المنتجة للفيلم عرضه قريبًا بدور العرض السينمائي.
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