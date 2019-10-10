أكرم حسني ورامي وحيد وإيهاب فهمي يشاركون بعزاء طلعت زكريا

وصل النجم أكرم حسني، برفقة رامي وحيد وإيهاب فهمي إلى عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا، والمقامبمسجد الحامدية الشاذلية، بالجيزة.
ويشار إلى الفنان طلعت زكريا توفى ظهر يومالثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز الـ 58 بعد تعرضه لأزمة صحية، وتم نقله على أثرها لإحدى المستشفيات، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.
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