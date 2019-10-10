كريم محمود عبد العزيز يصل عزاء طلعت زكريا

وصل النجم الشاب كريم محمود عبد العزيز إلى عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا، والمقام بمسجد الحامدية الشاذلية، بالجيزة. الحامدية الشاذلية، بالجيزة. ويذكر أن الفنان طلعت زكريا توفى ظهر يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز الـ 58 بعد تعرضه لأزمة صحية، وتم نقله على أثرها لإحدى المستشفيات، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك. الماضي، عن عمر يناهز الـ 58 بعد تعرضه لأزمة صحية، وتم نقله على أثرها لإحدى المستشفيات، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

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