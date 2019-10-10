تراند اليوم : السورية تاليا باشا تصور فيديو كليب عن حياة ” باربي “

انتهت نجمة هوليوود الصغيرة تاليا باشا من تصوير أحدث اعمالها , وهو فيديو يحيي كافة شخصيات اللعبة الشهيرة ” باربي ” .

وصورت تاليا الفيديو مع أشهر يوتيوبر في امريكا , وهما : Sofie Dossi & Nia Soux.

وشظهر الفيديو أن باربي ممكن ان تمثل العديد من الشخصيات, كأن تكون رئيسة دولة او رائدة فضاء ومن مختلف الاعراق والاديان .

يذكر أن تاليا باشا من مواليد حلب في سوريا، درست التمثيل في معهد THE PLAYGROUND الذى يديره المخرج العالمي Gary Spatz، والذي يشرف عليه العديد من نجوم هوليوود، وشاركت فى العديد من الأفلام والمسرحيات الأمريكية وأيضًا بعض الإعلانات التجارية .