تراند اليوم : نبيله عبيد حلم كل راجل عربي اشادت زملاء الزمن الجميل بها

نسرين عبد الرحيم

اقام مهرجان الاسكندريه السينمائي الدولي ندوه علي هامش تكريمها بالمهرجان وحصولها علي جاءزة احسن ممثله خلال مخرجان الإسكندرية. ادارها رءيس المهرجان الامير اباظه وبحضور مجموعه من الكتاب والنقاد منهم النقاد الفني والكاتبرو الصحفي طارق مرسي

حيث اكد الكاتب مصطفي محرم ان فن نبيله عبيد ينقسم الي مرحلتين الاولي الابيض والاسود ثم عملت وقفه لتسير في اتجاه الفن الحقيقي واحاطت نفسها بكوكبه من المخرجين وكنت قد كتبت مقال اشبها فيه بملكة انجلترا اليزبيس الاولي وهي من اعظم الملكات واحاطة نفسها باعظم الشعراء والكتاب وهو مافعلته نبيله عبيد في الجزء الثاني من حياتها الفنيه لانها بالفعل كان لديها اصرار علي النجاح والتخليد

وفي مداخله للفنانه الهام شاهين قدمت لها الشكر علي ادوارها الراءعه المتميزه والتي أكدت انها تدرس وشرفت مصر والمصريين

واضافت شاهين ان نبيله عبيد داءما ماتقف مع زملاءها في شدتهم وتقف معهم طول الوقت ووصفها انها نجمة الانسانيه الاولي وليس فقط نجمة مصر الاولي

واضافت الاعلاميه سهير شلبي ان النجمه نبيله عبيد طول الوقت تعيش في توتر وزاد منذ ان علمت بخبر تكريمها لذلك حرصت علي تشجعها

ووجهة سوءال لنبيله عبيد هو لماذا لاتقدمي ادوار الام فاجابة الان يستمع اليكي الكاتب الكبير مصطفي محرم يمكن ينشط ويحضر لنا عمل جيد

وفي مداخله للفنانه لبلبه اشادت باخلقها وعلاقاتها بزملاءها

واشارت من كتر حبي طلبت من المخرج سمير سيف ان يسميني في فيلم احترس من الخط بلبله

وفي مداخله للمخرج علي عبد الخالق اكد انه اثناء تصوير فيلم شادر السمك والذي كان من بطولتها وبطولة النجم احمد ذكي انها تتقمص الادور بصوره كبيره لدرجة انها كان في احدي المشاهد التي تتطلب مشاده مع النجم احمد ذكي كادت تضربه بجد

واكدت الفنانه وفاء عامر علي مدي مساعدت نبيله عبيد وطالبت بعمل قاعه او سينما او مسرح باسم النجمه نبيله عبيد

واوضحت المخرجه ايناس الدغيدي ان نبيله عبيد حلم كل راجل عربي وانوثتها كانت جزء من نجوميتها فكانت داءما تحرص علي ان لايراها احد الاوهي في كامل انوثتها وشياكتها فهي قيمه وقامه وانوثه ودلع واضافت طلبت منها عمل جاءزه باسم نبيله عبيد تخليدا لاسمها

واضافت فيلمي الثاني التحدي ثم الثالث سميحه بدرا وكنت وقتها جديده وفي بداية حياتي

واوضحت الفنانه رجاء الجداوي ان نبيله عبيد صاحبة فضل كبير ولولي نبيله عبيد لم كنت تزوجة وكنت عنيست. وضافت في كل شخصيه كنت اصدقها فهي داءما ماكانت تقدم ادوار متنوعه ومختلفة

واشارت فطيمه خير ممثله من المغرب كنت معها اعضاء لجنة تحكيم بمهرجان دولي بدمشق وكانت تشاهد الافلام بشغف واستفدت كثيرا من ملاحظتها في مناقشة الافلام

واضافت الفنانه فردوس عبد الحميد ان نبيله قدمت اعمال تخلد شخصية المجتمع المصري من30سنه واعطته كل حياته لا اسره ولا واولاد ولا زوج ورغم اني لااحب كلمة نجوميه ولكن هي جمعة بين الاثنين

واكد رمسيس مرزوق انها من الفنانات الشامخات الفريده من نوعها

واضاف اليناريست عصام الشماع ان الثقافه العربيه داءما مرتبطه بذكر علمين ولانغلاق عليهم اليوم يجب وضع نبيله عبيد مع فاتن وسعاد اي نضع كثقافه اسماء مختلفه لان مشور نبيله عبيد في عمقه وتنوعه لايختلف عن فاتن وسعاد واشاد باداء نبيله عبيد في فيلم توت توت

واضاف النجم احمد عبد العزير ان مشاركته معها فيلم حارة برجوان اضافت اليه خصوصا مشهد الولاده ووجه لها الشكر واكد ان اطلاق اسم مهرجان نبيله عبيد علي الدوره ال35لمهرجان الإسكندرية السينماءي تكريم للمهرجان