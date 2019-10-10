رولا يموت تثير الجدل مجددا بين المتابعين: “مين عبالو ينام حدي”

كتب امير فتحي في الخميس 10 أكتوبر 2019 09:57 مساءً - اثارت ​رولا يموت​ الجدل مجددا بين المتابعين على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه المرّة ليس بصورة عارية، بل بنشرها صورة لغرفة نوم، وتعليقها عليها بالقول: “مين عبالو ينام حدي”.

لا شكّ ان رولا يموت تبحث دائما عن اثارة الجدل، فتطلّ علينا بصور عارية وكلام يسيء لها، وتتلقّى عدد كبير من الانتقادات اللاذعة.الجدير ذكره ان رولا يموت نشرت مؤخرا صورا لها مع والدها في ظهور نادر له وتمنت له ان يشفى، من دون ان تحدد نوع مرضه ، وقالت له :”الله يشفيلي بابا حبيبي وعمري”.