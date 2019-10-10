شاهدوا.. سلمى رشيد تضع مولودها الاول“ يانيس”

كتب امير فتحي في الخميس 10 أكتوبر 2019 09:57 مساءً - وضعت الفنانة المغربية سلمى رشيد، مولودها الاول “يانيس”.

ونشرت سلمى عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام، صورة وهي تحتضن طفلها معلنة بذلك قدوم “يانيس”. وقالت “الحمدالله”.

تلقت “رشيد” آلاف الرسائل المهنئة بسلامتها وبقدوم “يانيس”.

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نذكر ان آخر اعمال سلمى رشيد، فيديو كليب لأغنيتها الجديدة “ماگازيل” التي جمعتها بالفنان الجزائري موك صايب، وقد تصدرت الأغنية قائمة المحتويات الرائجة في موقع يوتيوب واستطاعت انتزاع صدارة التراند في مجموعة من الدول العربية.

أيضاً تستعد سلمى رشيد لخوض تجربة الغناء باللهجة المصرية، بعد الطلب الكبير من الجمهور المصري، خصوصا بعد مشاركتها في احياء حفل ختام ليالي مسرح منتدى شباب العالم في شرم الشيخ ولقائها بالجمهور المصري