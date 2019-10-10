شاهدوا.. والدي شذى حسون بعد سنوات لم تروهما منذ “ستار أكاديمي”

كتب امير فتحي في الخميس 10 أكتوبر 2019 09:57 مساءً - انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد للفنانة العراقية شذى حسون لفت أنظار عدد كبير جداً من المتابعين.

وظهرت فيه الفنانة إلى جانب والديها الذين شوهدا في مرة نادرة بعد مشاركتها في برنامج المواهب الشهير “ستار أكاديمي”.

وبدت شذى وهي تحتضن والدتها قبل أن تنادي والدها وتطلب منه إلقاء التحية على المتابعين. وحاز الفيديو على أحد الحسابات التي استعادته على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أكثر من 27 ألف مشاهدة.

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وركزت الكثير من التعليقات على التغيير الذي طرأ على شكل الوالدين وعلى درجة الشبه بينهما وبين ابنتهما.

ويشار إلى أن الأخيرة أشعلت التطبيق في وقت سابق بعدما نشرت على حسابها الخاص صورة لها وهي تحمل طفلاً صغيراً وتبين أنه ابن شقيقها.

وكانت أعلنت ولادته في وقت سابق بعدما نشرت صورة غير كاملة له وكتبت: “19-9-2019 الطفل إياد حبيب عمتو. نعم، أنا عمة بشكل رسمي مبروك”.