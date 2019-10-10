تعليق صبا مبارك على وفاة طليقها ” شوقي الماجري “

كتب امير فتحي في الخميس 10 أكتوبر 2019 09:57 مساءً - علقت الفنانة الأردنية ” صبا مبارك ” على وفاة طليقها المخرج التونسي ” شوقي الماجري ” ووالد طفلهما الوحيد ” عمار ” . حيث نشرت صبا مبارك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة سوداء بدون أي تعليق . وتفاعل أصدقائها ونجوم الوسط الفني مثل : ” دنيا سمير غانم وريهام أيمن ومكسيم خليل ودرة وإيمان العاصي ” على الصورة مقدمين لها التعازي ومتمنين لها ولنجلها الصبر والسلوان . Advertisements يذكر أن المخرج شوقي الماجري توفى فجر اليوم الخميس أثناء تواجده في القاهرة بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله على أبواب المستشفى وفشلت محالات الأطباء في إسعافه . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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