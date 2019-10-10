“حكايتي مع الزمان” تقود مروة ناجي الى كندا

تستعد الفنانة مروة ناجي للسفر إلى كندا خلال أسبوعين، وذلك لإحياء سلسلة من الحفلات ضمن فعاليات مهرجان “فاما للموسيقى والفنون العربية” في كندا، حيث تقدم الفنانة مروة ناجى مجموعة من أغاني الزمن الجميل للفنانة الراحلة وردة الجزائرية تحت شعار “حكايتي مع الزمان” وذلك بمصاحبة الأوركسترا الكندية العربية.

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هذا وتقوم “ناجي” حاليًا بإختيار الأغاني الأكثر شعبية للراحلة وردة الجزائرية، والتي تركت أثرًا كبيراً في قلوب جمهورها في مصر والوطن العربي، وذلك للقيام بغناء تلك الأغاني بحفلات المهرجان والمقرر إقامته مع بدايه شهر نوفمبر المقبل.

آخر اعمال “ناجي” أغنية “حبيت من قلبي” حيث تخطى الكليب حاجز الـ 4.5 ملايين مشاهدة وذلك خلال فترة وجيزة من طرح الكليب الذي وقعه المخرج المتميز فادي حداد ومن انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.