عمرو دياب في عيده الـ 58.. لماذا أثار أبناؤه استغراب الجمهور؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تساءل جمهور الفنان عمرو دياب عن سبب غياب أبنائه عن تهنئته بمناسبة عيد ميلاده الـ58، وتجاهله له، خاصّة وأنّه احتفل فيه أمس الأربعاء.

ولم يلحظ الجمهور أيّة عبارة تهنئة من أبناء عمرو دياب الثلاثة، وهم: جنا وعبد الله وكنزي، عبر منصّات مواقع التواصل الاجتماعيّ، كما لم يحضروا الاحتفاليّة التي أقامها في أحد الفنادق.

وأكّد عدد من متابعيه أنّ عدم تهنئة أنباء الهضبة له ليست المرّة الأولى، بل هي للموسم الثالث على التوالي التي يغيب فيه الأبناء عن المشاركة في الاحتفال مع والدهم، دون توضيح الأسباب.

غير أنّ طرفًا آخر من الجمهور اعتبر أنّ علاقة عمرو دياب مع الفنانة دينا الشربيني 34 عامًا هي سبب غياب الأبناء عن الاحتفال معه، مع تصدّر الشربيني المشهد في الاحتفال.

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في المقابل، احتفل عمرو دياب، بعيد ميلاده الـ 58 في أحد الفنادق الشّهيرة، مع عدد قليل من المقرّبين أبرزهم دينا الشربيني، وياسمين رئيس، والمؤلّف تامر حبيب، والممثّل أحمد السعدني، والمنتج تامر مرسي، والمطرب خالد سليم، والممثّل عمرو يوسف وزوجته الفنانة السورية كندة علوش، والفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي، وعمرو منسي الرّئيس التنفيذيّ لمهرجان الجونة السّينمائيّ.

وارتبط اسم عمرو دياب بدينا الشربيني منذ 3 سنوات، ورغم انتشار العديد من الصّور التي تجمع الثنائيّ، والحديث كثيرًا عن علاقتهما، وما يجري تداوله بخصوص مشروع زواج يجمعهما، إلا أنّ هذه الأحاديث قابلها عمرو دياب بالصّمت دون الإشارة إليها أو التعليق عليها.

وكثُرت شائعات زواج عمرو دياب من دينا الشربيني، خصوصًا بعد تواجدها معه في الكثير من المناسبات والحفلات، وآخرها مهرجان الجونة السّينمائيّ.

يُذكر أنّ عمرو دياب متزوّج من مصمّمة الأزياء، زينة عاشور، والتي أنجب منها 3 أبناء، هم: كنزي وجانا وعبد الله.