نهلة الفهد تُقدِّم أوبريت "الحضن العربي" برؤية عصرية









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: ضمن فعاليات المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية بدبي، وتحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومن خلال مجموعة من القصائد الإماراتية، في مقدمتها قصيدة "مجد الإمارات" للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومجموعة قصائد للدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات، وقصيدة للشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، إضافة إلى قصائد لأشهر شعراء الوطن العربي.



واحتفاءً بالوفود العربية المشاركة في فعاليات المنتدى الوزاري الثالث للإسكان والتنمية الحضرية التي تمثل 22 دولة، وبرؤية وإخراج الإماراتية نهلة الفهد، قدّم النجوم المشاركين الفنانين التونسي لطفي بوشناق، ومن لبنان جاهدة وهبة وعبير نعمه، ومن سوريا زينة افتيموس، ومن السعودية أكرم المطر، ومن الإمارات عبدالله المستريح النعيمي، وبمشاركة الإعلامية لجين عمران كمقدمة للحفل، والإعلامية د. بروين حبيب وسليم الذهبي في أداء الاشعار، أوبريت "الحضن العربي" الذي يحمل رسالة محبة وسلام من الإمارات إلى العالم أجمع. وذلك عبر عرضٍ مسرحي غنائي مبهر، باستخدام المؤثرات البصرية بصيغةٍ عالمية، شارك في تنفيذه وعرضه مجموعة من أهم المحترفين في عالم الإبهار العالمي.

بدأ عرض الأوبريت بتنظيم وتنسيق فني عام لحلمي بشير. حيث ألقت د. بروين حبيب وسليم الذهبي قصيدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "مجد الإمارات" وغناء فرقة المزيود الحربية الإماراتية بألحان خالد ناصر، ثم فقرة "عطاء العُرب" التي تضمنت قصيدة "شممت تربتك" للشاعر محمد مهدي الجواهري، والقصيدة "بلاد العرب" للشاعر فخري البارودي والقاء صوتي لمحمود نور، ثم قصيدة "فلسطين" للشاعر الراحل محمود درويش.

وجاءت الفقرات التالية من أشعار د.م عبدالله بلحيف النعيمي وألحان خالد ناصر، بعنوان "سيرورة العشق"، ثم قصيدة "موكب العز" غناء أكرم المطر، وبعدها فقرة "حضن الوصال" غناء عبير نعمة، ثم قصيدة "مهد الحضارات" غناء عبدالله المستريح النعيمي، ثم قصيدة "القدس" غناء لطفي بوشناق، وقصيدة ""حصون الحياة" غناء جاهدة وهبي، لتتبعها غناء المجموعة والقاء د. بروين حبيب وسليم الذهبي لقصيدة "موطن الأمن".

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وجاءت في الفقرة التالية قصيدة "زايد" من أشعار الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، وألحان أشرف عبد الفتاح، وتصدت لغنائها الفنانة زينة افتيموس، تبعتها فقرة "حضن العرب" شعر د.م عبدالله بلحيف النعيمي وألحان لطفي بشناق وغنائه بمشاركة جاهدة وهبي، لتكون تحية الختام بعنوان "معاً" من أشعار د.م عبدالله بلحيف النعيمي وألحان خالد ناصر وغناء جميع المشاركين من الفنانين.



الفهد

وأعربت المخرجة نهلة الفهد عن فخرها بتنفيذ ورؤية وإخراج هذا العمل الضخم "أوبريت "الحضن العربي" التي وضعت به إبهاراً عالمياً في العرض المسرحي الذي تضمن فقرات بمؤثرات بصرية نالت إعجاب الحضور، مشيرةً إلى أن تحضيره استغرق قرابة السنة. وقالت: "وضعت في العمل توليفة فنية إخراجية جميلة بصيغة عالمية مبهرة، لإيصال أهداف ورسالة العمل النبيلة من دولتي الإمارات، التي تحتضن الجميع على أرضها الى جميع أنحاء العالم، من خلال تواصل وإندماج أحداث وفقرات العمل ليعيشه الجمهور والمتلقي بكل تركيز وتواصل".

أضافت أن إختيار الأصوات المشاركة جاء لما يحمله كل مشاركة من صوت جميل وتاريخ فني يؤهله لإيصال رسالة الحب والسلام، إلى جانب الفرق المحلية والعالمية التي قدمت إباعاتها بطريقة لم تُقَّدم في السابق.

يشار إلى أن الفعالية أُقيمَت على مسرح لابيرل "اللؤلؤة" في مدينة الحبتور بدبي، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية على الساحة العربية والإماراتية، وسط تفاعل من الجمهور، برسالة هادفة تؤكد على أن أرض الإمارات مضيافة، وحاضنة للسلام ومحبة له، ولها العديد من المبادرات والإسهامات في هذا الجانب، خاصةً أن السنة 2019، تُمثل عاماً للتسامح.