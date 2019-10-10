شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم الكردانى: أوافق على العودة للعمل الإعلامى بشرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى الإعلامي الكبير إبراهيم الكردانى استعداده للعودة للعمل الإعلامى من جديد بعد سنوات من التوقف إذ كان الكردانى أحد الوجوه المعروفة فى العصر الذهبى للتليفزيون المصرى.

وقال الكردانى على هامش مشاركته فى فعاليات مهرجان الإسكندرية فى دورته الـ35، إن البرامج التى تعرض عليه لا تناسبه، مضيفًا أنه يتمنى أن يعود من خلال برنامج اجتماعى موجه للأسرة يعيد زمن كانت أفراد الأسرة تجتمع حول التلفاز.

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كان الإعلامى الكبير إبراهيم الكردانى قد قدم الترجمة الإنجليزية للضيوف الأجانب، فى افتتاح مهرجان الاسكندرية الثلاثاء الماضى بمشاركة الإعلامية بوسى شلبى.

يذكر أن من أهم البرامج التى قدمها إبراهيم الكردانى البرنامج الشبابى "همسة فى خمسة" الذى كان يقدم لمدة خمس دقائق فقط، وكان فى صورة رسائل قصيرة وسريعة تتناول مشكلات أو قضايا الشباب، من تدخين، وإدمان، وبطالة، وتعليم، وبرنامج "مبروك الوظيفة" كان يسأل الضيف عن الوظيفة التي يحلم بها وماذا سيفعل لو وصل إليها لمدة خمس دقائق، كما شارك فى تقديم برنامج "صباح الخير يا مصر".