شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام وزارة التضامن تلقى إشادات الحضور بمهرجان الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت عروض أفلام التضامن الاجتماعي بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الخامسة والثلاثين إشادات الحضور وذلك بعد مشاركة وزارة التضامن بأفلام تسجيلية قصيرة تحكي واقع التنمية في مصر من خلال برامج ومبادرات الوزارة وعقب العرض عقدت ندوة نقاشية أدارها الدكتور محمد العقبي المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي مع صانع تلك الأفلام المخرج مهند دياب مستشار التوثيق المرئي بوزارة التضامن.

ومن بين الحضور علق المخرج الكبير محمد أبو سيف على الأفلام قائلا: "أشكر المخرج للمجهود الفني المبذول في تلك الأفلام وأثنى على الدراما بداخلها والتي تؤثرنا وتلمس ما بداخلنا".

وأعرب المخرج الكبير هاني لاشين عن شعوره بالسعادة لهذا الجهد المبذول وتحقيقه الأثر المطلوب وما يحمله من رسائل غير مباشرة مؤثرة من تقليل للعنف ونشر السلام والرحمة بشكل عام وقال إن تلك الأفلام مادة روائية طويلة لأن بها معاني عظيمة وظهرت جليًا علي لسان ابطال تلك الأفلام التسجيلية القصيرة ومنها فيلم "الغالية".

وأضافت الدكتورة غادة جبارة الأستاذ بالمعهد العالي للسينما أن الوزارة استطاعت تحقيق المعادلة الصعبة من تقديم مادة جافة إلى صورة سينمائية شيقة يضيف لها المخرج إحساسه ولمساته الفنية فنتعرف من خلالها على برامج لا نعرف عنها شيئًا ونستمتع بصريًا بالمحتوي الفني المميز.

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وأضافت أيضًا الكاتبة الصحفية سهير الإمام تلك الأفلام شديدة الأهمية للجمعيات الأهلية والجمهور في رسم الصورة والمسار الصحيح للتوعية بأهم البرامج التنموية التي تشهدها مصر، مطالبة بعرض تلك الأفلام في التليفزيون ليستفاد الجمهور العريض منها ويتعرف أكثر على برامج الوزارة.

وعلق المخرج أسامة غريب عضو مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية بأن الأفلام رائعة متمنيًا عرضها على القنوات الخاصة وأثمن دور الوزارة في الأخذ علي عاتقها إنتاج مثل تلك الأفلام الهادفة.

فيما وجهت الكاتبة نعمة الله حسين الشكر إلى المخرج واصفته بالمحارب لأن المجال التسجيلي صعب وقليل من يجيده، متمنية مشاهدة العام القادم فيلمًا روائيًا طويلاً ليمتعنا به لما لديه من مخزون وحكايات كثيرة من بين تلك الأفلام.

يذكر أن الوزارة استطاعت أن تحصد العديد من الجوائز من خلال مشاركتها في مختلف المهرجان المحلية والدولية ومنها جائزة أفضل فكرة بمهرجان دلهي السينمائي بالهند وجائزة أفضل موضوع بمهرجان طنجة بالمغرب ومنها من شارك بركن الفيلم القصير بمهرجان كان السينمائي الدولي.