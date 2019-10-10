شكرا لقرائتكم خبر عن سمير غانم وهشام ماجد ورياض الخولى يقدمون العزاء فى طلعت زكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد من نجوم الفن فى عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا المقام حاليًا بمسجد الحامدية الشاذلية، الذى وافته المنية أول أمس الثلاثاء بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على أثرها للمستشفى وتوفى بعد توقف القلب، حيث حضر لتقديم واجب العزاء كل من الفنان سمير غانم، المنتج كريم السبكى، عصام كاريكا، المنتج محمود شميس، وهشام ماجد، طاهر أبو ليلة، والمذيعة هند رضا، عمرو مهدي، إسراء عبد الفتاح ، المخرج عمرو عرفة، مجدى بدر، والمستشار مرتضى منصور، ونهال عنبر، كريم محمد عبد العزيز، ومصطفى قمر.

وكان قد حضر لتقديم واحب العزاء سابقًا كل من أحمد بدير، ودنيا عبد العزيز، وصلاح عبد الله، والأب بطرس دانيال، ومصطفى هريدى، ومحمد محمود، ومنير مكرم، وهانى مهنى، وهنا الزاهد، والكاتب وليد يوسف، أحمد آدم، والمخرج جلال الشرقاوى، الفنان عماد زيادة، أحمد السقا، ونقيب الممثلين أشرف زكى، ومحمد هنيدى، وسليمان عيد وأحمد فهمى آيتن عامر وهنا الزاهد ونجوم مسرح مصر علي ربيع ومصطفى خاطر وأوس أوس، ومحمد عبد الرحمن توتة.

يشار على أن الفنان الراحل طلعت زكريا توفى بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى أحد المستشفيات فى حى السادس من أكتوبر، إثر تعرضه لوعكة صحية، حيث سبق تعرضه لمشاكل فى الرئة خلال الفترة الماضية.