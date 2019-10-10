شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة NBC تروج للموسم الثانى من Manifest بـ تيزر جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت NBC تيزر جديد للموسم الثانى من مسلسل Manifest، ومن المقرر أن يبدأ عرض الموسم الجديد من السلسلة في ربيع العام المقبل 2020.

وتدور الدراما حول ركاب رحلة مونتيجو الجوية 828، الذين أقلعوا من مكان عطلتهم، لكن طائرتهم لم تهبط إلا بعد خمس سنوات، وخلال هذا الوقت أعلنت عائلاتهم موتهم، ليظهروا من جديد، ويسردوا قصتهم.

وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، تشمل قائمة الممثلين ميليسا روكسبورج وجوش دالاس وأثينا كاركانيس وجيه آر راميريز ولونا بليز وجاك ميسينا وبارفين كاور.

وبلغ متوسط الموسم الأول من سلسلة NBC تصنيف 1.25 في الفئة الديموجرافية من 18 إلى 49 عام و 6.48 مليون مشاهد، وكان انتهى عرض الموسم الأول في فبراير، وتم الإعلان عن تجديد الموسم الثاني في أبريل الماضى.

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أعلنت شبكة NBC عن انضمام الممثلة شارلين يى إلى الموسم الثالث من مسلسل Good Girls، وتلعب "يى"، ضمن أحداث العمل دور "Lucy وهى فنانة ذات مهارات اجتماعية معتدلة، ويتعامل معها ثلاثة أشخاص لمساعدتهم في مشروعهم الإجرامى.

ولم تعلن شبكة NBC عن موعد العرض الأول للموسم الثالث، لكن من المرجح أن يكون بداية العرض أوائل عام 2020.

كانت شبكة NBC قد أعلنت عن تجديد مسلسل Good Girls لموسم ثالث، وكان قد تم بث النصف الأول من حلقات الموسم الثاني يوم الأحد 14 أبريل الماضى، ومن ثم عرضت باقى حلقات الموسم الثانى في 21 أبرسل لينتهى عرض العمل يوم 26 مايو الماضى.