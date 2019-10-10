شكرا لقرائتكم خبر عن فردوس عبد الحميد: فاضل استبعدنى من فيلم حب فى الزنزانة.. والمخرج الكبير: مش ندالة منى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت الفنانة فردوس عبد الحميد، إن أهم الأعمال التي قدمتها خلال مشوارها الفني كانت مع زوجها المخرج محمد فاضل، إذ إنه يشارك الفنان في رسم الشخصية واختيار كافة التفاصيل.

وأضافت خلال ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية، إن محمد فاضل شخص أناني جدا في عمله، وليس كما يقال إنه كان يدخل العمل من أجل أن يعطي دورا لزوجته، وبدليل فيلم "حب في الزنزانة"، والذي كان من المقرر أن يكون من بطولتي مع الراحل أحمد زكي، قبل إسناده إلى سعاد حسني وعادل إمام.

ورد محمد فاضل، أن السبب الحفيقي لاختيار عادل إمام وسعاد حسني بفيلم حب في الزنزانة، بسبب مشاركة أحمد زكي وفردوس عبد الحميد في فيلم آخر مع المخرج محمد خان، وليست ندالة مني.

ويحضر ندوة تكريم المخرج محمد فاضل الآن، عدد كبير من نجوم الفن منهم، زوجته الفنانة فردوس عبد الحميد، الفنانة الهام شاهين، الفنان محمود قابيل، السيناريست فيصل ندا، خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما، المخرج علي عبد الخالق، المخرج علي بدرخان، المخرج هاني لاشين، المخرج عمرو عابدين، المخرج كمال عبد العزيز، والفنانة منال سلامة.