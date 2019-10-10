شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى ونجوم مسرح مصر وأحمد فهمى يقدمون واجب العزاء فى الراحل طلعت زكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد عدد من نجوم ونجمات الفن على عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا المقام حالياً بمسجد الحامدية الشاذلية، حيث حضر لتقديم واجب العزاء كل من الفنان محمد هنيدى، وسليمان عيد وأحمد فهمى وآيتن عامر وهنا الزاهد ونجوم مسرح مصر علي ربيع ومصطفى خاطر واوس اوس ، ومحمد عبد الرحمن توتة.

وكان قد حضر كل من أشرف زكى وأحمد السقا.

يشار إلي أن الفنان الراحل طلعت زكريا توفى بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى أحد المستشفيات فى حى السادس من اكتوبر، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة ، حيث سبق تعرضه لمشاكل فى الرئة خلال الفترة الماضية، وشيعت جنازته بمدينة الإسكندرية بالأمس حيث حرص على حضورها عدد كبير من محبيه.

























































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