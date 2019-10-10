سلمى رشيد تضع طفلها "يانيس" في أميركا ولهذا السبب أخفت الخبر

وضعت الفنانة المغربية سلمى الرشيد طفلها الأول "يانيس" يوم الإثنين الماضي في أميركا، وتكتمت على الخبر طوال ثلاثة أيام، ليتم نشره، رغم أن الفنانة لغاية الان لم تعلن عن ولادة الطفل. إقرئي أيضًا: وفاة المخرج التونسي شوقى الماجري وهذه تفاصيل لحظاته الأخيرة Advertisements وكانت سلمى الرشيد قد غادرت المغرب إلى الولايات المتحدة الأميركية، في أواخر شهر آب/أغسطس الماضي لوضع طفلها هناك، رغم أنها نفت أي نية في السفر لوضع طفلها في أميركا كي يحصل على الجنسية الأميركية كما تفعل بعض النجمات. إقرئي أيضًا: دينا الشربيني تحتفل بعيد ميلاد عمرو دياب الـ58 وقبيل مغادرتها المغرب، أقامت سلمى رشيد حفل "بيبي شاور" في بلدها بحضور أهلها ومجموعة من الأصدقاء.

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