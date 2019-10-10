ليا إبنة نانسي عجرم في أجمل صورها

لا تخفي الفنانة نانسي عجرم أولادها كما يفعل بعض الفنانين، بل تحرص على نشر صورهم عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي باستمرار.

مؤخراً، بدأت نانسي بنشر الكثير من الصور لابنتها الثالثة ليا، التي تبلغ من العمر 8 اشهر، وتبدو ليا شقراء بعينين زرقاوتين متل شقيقتها ميلا وإيلا.

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صور إيلا تحظى بإعجاب متابعي نانسي، التي لا تبخل عليهن بلحظاتها العائلية.

أول صورة نشرتها نانسي لـ ليا كانت عندما شاركت بالحملة التي قامت بها اليونيسيف للتشجيع على الرضاعة الطبيعية، ثم تلتها صور أخرى.

نانسي عجرم تواصل حالياً تصوير برنامج "ذا فويس كيدز" بعد أن إستعاد الفنان عاصي الحلاني صحته وعافيته، كما أنها سوف تحيي غداً حفلاً في جامعة دلتا في مصر بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى حفل آخر في 18 من شهر تشرين الأول\أوكتوبر الجاري في إطار فعاليات موسم الرياض، بمشاركة الفنان تامر حسني.