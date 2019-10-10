مادونا تُصاب في ركبتها وتؤجل حفلها الغنائي في نيويورك!

قررت النجمة العالمية مادونا، تأجيل حفلها الغنائي في أكاديمية بروكلين الموسيقية، الذي كان سيتم تنظيمه الاثنين المقبل، وذلك بسبب تعرضها لإصابة مفاجئة في ركبتها.



وبحسب ما نشرته وسائل الإعلام، فتُعاني مادونا من إصابة في ركبتها، مما جعل الأطباء ينصحوها بأخذ راحة لمدة 3 أيام للتعافي من إصابتها.



من جانب آخر، فقد اعتذرت مادونا لجمهورها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "نصحوني الأطباء بالراحة لمدة 3 أيام، كي أتعافى من إصابة ركبتي، أنا لست انهزامية وهذا ما يؤلمني بشدة وشكراً لتفهمكم".