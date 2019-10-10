استقبال حافل واستعدادات خاصة لوصول فرقة “بي تي إس” الكورية إلى السعودية

متابعة بتجـــــــــــــرد: وصلت فرقة البوب الكورية “BTS”، إلى مطار الرياض، صباح اليوم الخميس، وسط استقبال حافل من المعجبين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر الاستقبال الحافل للفرقة الكورية.

ومن المقرر أن تحيي الفرقة أولى حفلاتها في المملكة، غدا الجمعة، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأعلن منظمو الحفل عن بيع التذاكر بالكامل، لتكون أول فعالية في تاريخ السعودية تتم بحضور كامل العدد داخل ستاد الملك فهد الضخم الذي يتسع لنحو 65 ألف متفرج.