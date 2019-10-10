متابعة بتجـــــــــــــرد: وصلت فرقة البوب الكورية “BTS”، إلى مطار الرياض، صباح اليوم الخميس، وسط استقبال حافل من المعجبين.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر الاستقبال الحافل للفرقة الكورية.
ومن المقرر أن تحيي الفرقة أولى حفلاتها في المملكة، غدا الجمعة، ضمن فعاليات موسم الرياض.
وأعلن منظمو الحفل عن بيع التذاكر بالكامل، لتكون أول فعالية في تاريخ السعودية تتم بحضور كامل العدد داخل ستاد الملك فهد الضخم الذي يتسع لنحو 65 ألف متفرج.
كانت هذه تفاصيل خبر استقبال حافل واستعدادات خاصة لوصول فرقة “بي تي إس” الكورية إلى السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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