أبرز النجوم الذين قدّموا شخصية “الجوكر”

متابعة بتجــــــــــــرد: يستمر فيلم “الجوكر” بتحطيم الأرقام القياسية، لا سيما بعد حصوله على تقييمات وصلت إلى 9.0 على موقع IMDB، وهو الموقع الأول في تقييمات الأفلام. كما حصد إجمالي إيرادات وصلت إلى أكثر 248 مليوناً و402 ألف دولار في أقل من أسبوع من طرحه.

وعلى الرغم من هذا النجاح الساحق، فإن شخصية الجوكر التي يدور حولها الخط الدرامي الرئيسي في الفيلم ليست جديدة على المشاهد، إذ قُدمت مرات عديدة في أعمال فنية مختلفة.

في التالي نتعرف إلى أبرز الفنانين الذين قدموا شخصية الجوكر:

سيزار روميرو – مسلسل الرجل الوطواط عام 1966

جاك نيكلسون – الرجل الوطواط عام 1989

هيث ليدجر – فارس الظلام عام 2008

جون ديماغيو – فيلم الرسوم المتحركة الرجل الوطواط الأحمر – 2010

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مايكل إيمرسون – فيلم الرسوم المتحركة: فارس الظلام، العودة عام 2012.

كاميرون موناغان – غوثام أو مدينة الشيطان عام 2014

جاريد ليتو – فيلم الفرقة الانتحارية – عام 2016

ويعود تاريخ شخصية الجوكر إلى العام 1940 الذي شهد ظهورها الأول، من تأليف كل من جيري روبنسون، وبيل فينغر، وبوب كين، لتكون العدو الأشهر لشخصية الرجل الوطواط “باتمان”.

وتتمحور الشخصية حول رجل يعاني من مشاكل نفسية وإجتماعية، ويبدو بشكل مهرج على عكس ما بداخله، حيث يخبئ الكثير من الشر والكره الذي يُظهره في كثير من الأحيان بشكلٍ عنيف.

ولعل أبرز من قدم هذه الشخصية هو الفنان الأسترالي الراحل “هيث ليدجر”، والذي حصل على جائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد عن دور الجوكر في فيلم فارس الظلام عام 2005، ولم يتمكن من التخلّص من آثار هذه الشخصية المعقدة، إلى أن توفي وحيداً في شقته بمدينة نيويورك الأميركة.