حقيقة اعتزال ياسمين صبري

متابعة بتجـــــــــــرد: فتحت الفنانة ياسمين صبري باب التكهنات بشأن احتمال اعتزالها الفن، وذلك بعد أن أجابت أحد متابعيها على “إنستجرام” أنها تدرس فكرة الإستقرار في بريطانيا.

وقال مصدر مقرب من صبري، أن الأخيرة مرتبطة بتقديم مسلسل تلفزيوني في رمضان المقبل، كما تلقت عدداً من العروض لأفلام سينمائية لم تحسم موقفها منها بعد، مضيفاً أن ياسمين تكره حياة الصخب وتفضل العيش في هدوء، ولذلك تحب بريطانيا وطبيعتها الهادئة.

وأوضح المصدر أن ياسمين لا تحب التجمعات الفنية، ولا تملك صداقات عديدة في الوسط الفني، لكنها لن تعتزل لأنها تحب التمثيل، وتسعى لتطوير نفسها فيه خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري كان مسلسل “حكايتي”، الذي عُرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، أحمد بدير، إدوارد، أحمد حاتم، وهنادي مهنا، من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج أحمد سمير فرج.