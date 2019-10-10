أغرب مهن نجوم هوليوود قبل الشهرة.. سيلفستر ستالون "عامل نظافة"

على الرغم من أن بعض مشاهير هوليوود ولدوا نجوما، إلا أن البعض الآخر جاء من خلفيات أكثر تواضعا، اضطروا فيها للعمل على دوام الساعة لتحقيق أموال تمكنهم من ممارسة شغفهم بالفن والتمثيل.

بعض هؤلاء الفنانين استغلوا نجاحهم فيما بعد للحديث عن مهنهم المتواضعة والطريفة التي عملوا بها في بداية مشوارهم الفني..

موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي يستعرض أبرز المهن الطريفة التي عمل بها نجوم هوليوود قبل تحقيقهم الشهرة.

1- كريستوفر واكن (مروض أسود)









قبل أن يحظى الممثل الأمريكي كريستوفر واكن بنصيبه من الشهرة، اضطر الممثل للعمل مروضا للأسود في سن الـ16.

وقال الممثل عن هذه التجربة: "عندما كنت طفلا عملت في سيرك متجول، مع مروض أسود، وكنت مختصا بتقديم العرض الأخير وترويض الأسود للقيام بحيل بهلوانية".

2- ميجان ماركل (رسامة خط)









الممثلة الأمريكية المعتزلة ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري، عملت رسامة خط قبل تحولها إلى شخصية عامة، إذ مارست المهنة لعام تقريبا، وكانت مسؤولة عن كتابة دعوات حفل زفاف المطرب روبن ثيكي والممثلة باولا باتون.

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3- براد بيت (مرتدي أزياء تنكرية)

أول وظيفة حظي بها الممثل المخضرم براد بيت في هوليوود، كانت عاملًا في مطعم لوكو للدجاج، وكان من اختصاص مهنته أن يتنكر في هيئة دجاجة ويقف أمام المطعم ملوحا للمارين من أجل جذبهم للمطعم.

بعد نجاح براد بيت الفني، تحول المطعم الذي عمل به إلى مزار سياحي لكثيرين.



4- ستيف بوشيمي (رجل إطفاء)





عندما كان الممثل الأمريكي ستيف بوشيمي في سن الـ18 نجح في اختبار إدارة إطفاء الحرائق بمدينة نيويورك، وعمل رجل إطفاء لفترة قبل أن يهجر المهنة من أجل الفن.

في عام 2001، عاد "بوشيمي" لممارسة مهنته القديمة خلال أحداث 11 سبتمبر/ايلول، من أجل مساعدة السلطات في البحث عن الناجين.



5- هيو جاكمان (مهرج)

قبل أن يشتهر الممثل الأسترالي هيو جاكمان بشخصية البطل الخارق "ولفرين"، لجأ للعمل مهرجا في حفلات أعياد الميلاد لجني قوت يومه.



6- سيلفستر ستالون (عامل نظافة)





عمل الممثل سيلفستر بمهن متنوعة قبل أن يحظى بحظه من الشهرة، بفضل فيلم "روكي Rocky"، ومن بينها عامل نظافة لقفص الأسود، في حديقة حيوانات "سنترال بارك" بمدينة نيويورك.

7- جينيفر أنيستون (عاملة توصيل)







صرحت الممثلة الأمريكية جينفر أنيستون أن أصعب وظيفة اضطرت للعمل بها لم تكن التمثيل، وإنما توصيل الطلبات عندما كانت في عمر الـ19، إذ لم تكن الممثلة تتمتع باللياقة أو السرعة اللازمة للعمل بهذه المهنة.

