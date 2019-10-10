فن ومشاهير

أغرب مهن نجوم هوليوود قبل الشهرة.. سيلفستر ستالون "عامل نظافة"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن

العين الإخبارية - حليمة الشرباصي

الخميس 2019/10/10 09:18 م بتوقيت أبوظبي

سيلفستر ستالون

على الرغم من أن بعض مشاهير هوليوود ولدوا نجوما، إلا أن البعض الآخر جاء من خلفيات أكثر تواضعا، اضطروا فيها للعمل على دوام الساعة لتحقيق أموال تمكنهم من ممارسة شغفهم بالفن والتمثيل.

بعض هؤلاء الفنانين استغلوا نجاحهم فيما بعد للحديث عن مهنهم المتواضعة والطريفة التي عملوا بها في بداية مشوارهم الفني..

موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي يستعرض أبرز المهن الطريفة التي عمل بها نجوم هوليوود قبل تحقيقهم الشهرة.

1- كريستوفر واكن (مروض أسود)


pic11.jpg

قبل أن يحظى الممثل الأمريكي كريستوفر واكن بنصيبه من الشهرة، اضطر الممثل للعمل مروضا للأسود في سن الـ16.

وقال الممثل عن هذه التجربة: "عندما كنت طفلا عملت في سيرك متجول، مع مروض أسود، وكنت مختصا بتقديم العرض الأخير وترويض الأسود للقيام بحيل بهلوانية".

2- ميجان ماركل (رسامة خط)


pic11.jpg

الممثلة الأمريكية المعتزلة ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري، عملت رسامة خط قبل تحولها إلى شخصية عامة، إذ مارست المهنة لعام تقريبا، وكانت مسؤولة عن كتابة دعوات حفل زفاف المطرب روبن ثيكي والممثلة باولا باتون.

Advertisements

3- براد بيت (مرتدي أزياء تنكرية)

pic11.jpg

أول وظيفة حظي بها الممثل المخضرم براد بيت في هوليوود، كانت عاملًا في مطعم لوكو للدجاج، وكان من اختصاص مهنته أن يتنكر في هيئة دجاجة ويقف أمام المطعم ملوحا للمارين من أجل جذبهم للمطعم.

بعد نجاح براد بيت الفني، تحول المطعم الذي عمل به إلى مزار سياحي لكثيرين.

4- ستيف بوشيمي (رجل إطفاء)

pic11.jpg

عندما كان الممثل الأمريكي ستيف بوشيمي في سن الـ18 نجح في اختبار إدارة إطفاء الحرائق بمدينة نيويورك، وعمل رجل إطفاء لفترة قبل أن يهجر المهنة من أجل الفن.

في عام 2001، عاد "بوشيمي" لممارسة مهنته القديمة خلال أحداث 11 سبتمبر/ايلول، من أجل مساعدة السلطات في البحث عن الناجين.

5- هيو جاكمان (مهرج)

pic11.jpg

قبل أن يشتهر الممثل الأسترالي هيو جاكمان بشخصية البطل الخارق "ولفرين"، لجأ للعمل مهرجا في حفلات أعياد الميلاد لجني قوت يومه.

6- سيلفستر ستالون (عامل نظافة)

pic11.jpg

عمل الممثل سيلفستر بمهن متنوعة قبل أن يحظى بحظه من الشهرة، بفضل فيلم "روكي Rocky"، ومن بينها عامل نظافة لقفص الأسود، في حديقة حيوانات "سنترال بارك" بمدينة نيويورك.

7- جينيفر أنيستون (عاملة توصيل)

pic11.jpg

صرحت الممثلة الأمريكية جينفر أنيستون أن أصعب وظيفة اضطرت للعمل بها لم تكن التمثيل، وإنما توصيل الطلبات عندما كانت في عمر الـ19، إذ لم تكن الممثلة تتمتع باللياقة أو السرعة اللازمة للعمل بهذه المهنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أغرب مهن نجوم هوليوود قبل الشهرة.. سيلفستر ستالون "عامل نظافة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا