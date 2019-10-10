مسلسل "جمان".. تحديد موعد الحلقة الأخيرة والجمهور قلق لهذا السّبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يترقّب الجمهور بشغف وقلق الحلقة الأخيرة من مسلسل "جمان"، الذي سيكون موعدها يوم الأحد المقبل، خاصّة وأنّه يحظى بتفاعل واسع بين متابعيه عبر منصّات مواقع التواصل الاجتماعيّ، ويتربّع اسمه في كلّ مرّة قائمة الأعلى تداولاً على "تويتر".

ومع اقتراب المسلسل من نهايته، فإنّ أحداثه تعقدت، ويبدو أنّ الحلقة الأخيرة لن تكون سعيدة بحسب عدد من متابعيه نتيجة ما اتّضح لهم أنّ الثنائيّ مهند الحمدي الذي يجسّد دور (هشام) والفنانة نور الغندور بدور (جمان) يبدو أنّهما لن يتصالحا بعد الطّلاق والخلافات العديدة التي وقعت بينهما خلال حلقات المسلسل.

ويرى متابعو المسلسل أنّ مهند الحمدي (هشام) سيتزوّج عبير بعد أنْ دخلا في علاقة عاطفية، كما أنّ الأخيرة تحاول جاهدة في فرض نفسها بين عائلته عن طريق اهتمامها بابنه عزيز وبوالديه، وبذلك قد يُسدل الستار على قصّة حبّ هشام وجمان للأبد؛ لأنّ الأخيرة أيضًا تلقّت طلبًا للزّواج من زميل لها في العمل أبدى إعجابه بها.

وانهارت مشاعر جمان بعد أنْ رأت زوجها السابق هشام وصديقته عبير صدفة في أحد المطاعم، بعد لحظات من قيام هشام بتهديد الأولى عندما علم بأنّ أحد الأشخاص قد تقدّم لخطبتها، وذلك بسحب حضانة ابنهما عزيز إذا قبلت الزّواج من رجل آخر. وهنا اعتقد الجمهور أنّ هشام قد يصالح زوجته الأولى، إلا أنّ الأحداث جاءت ليس كما توقّع المشاهدون.

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واقتنع عدد من المتابعين أنّ نهاية المسلسل ستكون بشكل تقليديّ، وذلك بزواج هشام من عبير، بينما لن تتزوّج جمان مجددًا وستركّز فقط على تقدّمها مهنيًا، بل ستسافر بعيدًا عن زوجها الأوّل لتتفرّغ لنفسها في هدوء.

"جمان" هو مسلسل اجتماعيّ رومانسيّ مشوّق، تأليف: علياء الكاظمي، وإخراج خالد جمال، وبطولة هدى الخطيب، نور الغندور، مهند الحمدي، ونخبة من نجوم الخليج.