نشوى مصطفي: راضيْتُ أبنائي بهذه الطّريقة.. وتوجّه رسالة للأمّهات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية نشوى مصطفى إنّ تجربتها الغناء في فرح نجليها ألهمت العديد من الأمّهات لتكرار الأمر، موضّحة أنّها ليست صاحبة الفكرة، ولكنها شاهدت العديد من الأفراح، حيث قامت أخوات وأقارب أحد العرسان بالغناء في أفراحهم.

وأضافت نشوى لـ "فوشيا" خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان الإسكندريّة السينمائيّ الدوليّ في دورته رقم 35، أنّ لديها ولدًا وبنتًا فقط، وقامت بالغناء في فرح نجلها في شهر يوليو الماضي وفرح ابنتها منذ 3 أسابيع.

وتابعت نشوى مصطفى، أنّها تعامل زوج ابنتها وزوجة ابنها مثل أولادها تمامًا، نافية أنْ تكون تتعامل معهم مثل ما هو معروف عن الحموات.