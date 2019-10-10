هنا الزاهد بعد زفافها الأسطوريّ.. هل يلازمها سوء الحظّ؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنّ سوء الحظ يلازم الفنانة المصريّة هنا الزاهد منذ زاوجها من أحمد فهمي في 11 سبتمبر الماضي في حفل زفاف وصف بـ"الأسطوريّ" على حدّ تعبير الكثيرين.

فبعد زفافها مباشرة سافرت الفنانة لقضاء شهر العسل مع زوجها في سنغافورة وصُدم الجمهور بصورتها على سرير المرض، وتمّ منعها من تناول الطعام بأمر الطبيب.

وخلال شهر العسل "المفترض" ظلّت هنا في المستشفى 4 أيام، وبعد استقرار حالتها قطعتْ شهر العسل وعادت لمصر لإجراء جراحة مُحتملة.

وبعدما طمأنت جمهورها على حالتها الصحيّة وبدأت في نشر صور لها من شهر العسل، فوجئت برحيل طليق والدتها الفنان طلعت زكريا الذي عاشت معه طفولتها ورعاها فنيًا، ممّا جعل العديد من متابعيها يؤكّد أنّ عين الحسود تلاحقها.