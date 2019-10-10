مفاجأةٌ صادمةٌ حول مرض طلعت زكريا قبل وفاته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كثُرت التكهّنات بين الجمهور حول طبيعة وفاة الفنان طلعت زكريا، 58 عامًا، الثلاثاء الماضي بعد تدهور حالته الصحية في الآونة الأخيرة، وسط حالة من الحزن خيّمت على الوسط الفنيّ المصريّ.

وقالت نقابة الممثلين المصريين وأسرة الفنان إنّ الأخير تعرّض لالتهاب رئويّ حادّ ونادر تسبّب في انهيار حالته الصحيّة فجأة، كما تعرّضت أجهزة جسمه إلى التوقّف تدريجيًا قبل الوفاة.

وفجّر صديق الفنان، أشرف فايق، مفاجأة صادمة للجمهور، مؤكدًا بأنّ طلعت زكريا كان يحلم بأنْ يعيش في فيلا بداخلها حمّام سباحة، وعندما حقّق مطلبه أصيب بفايروس من مياة حمام السّباحة في بداية مرضه الذي أصيب به منذ سنوات.

وكان الفنان قد أصيب عام 2007، بالتهاب في أحد شرايين المخّ، وهو ما أدّى إلى إصابته بغيبوبة، لكنّه تعافى منها لاحقًا، وعاد للعمل الفنيّ بفيلم "طباخ الريس" الذي حقّق إيرادات عالية، ومثّل عودته بقوّة للمشاركة الفنيّة من جديد.

في المقابل أوضحت إيمي طلعت زكريا أنّ سبب تدهور الحالة الصحيّة لوالدها هو السجائر، مؤكّدة أنّها تسببّت في إصابته بأمراض عديدة وليس أمراض الرّئة على وجه التّحديد.

Advertisements

واختفى طلعت زكريا عن الظهور الإعلاميّ قبل فترة من وفاته المفاجئة، حيث آخر ظهور له أمام الكاميرات في زفاف الفنانة الشّابّة هنا الزاهد، إذْ تعتبره بمثابة والدها، خاصّة أنّه تزوّج والدتها لفترة، وحافظا على علاقة جيّدة رغم انفصاله بعد ذلك.

وظهرت علامات المرض على زكريا، إذْ كان يجلس على كرسي طوال حفل الزّفاف، حتى أثناء التقاط الصّور.

يُذكر أنّ آخر أعمال زكريا كان فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" الذي عُرض في السّينما في ديسمبر/كانون الأول 2017، بمشاركة دينا، وريم البارودي، وأمينة، ونرمين ماهر، وبيومي فؤاد، وإخراج محمد سعيد.

كما انتهى طلعت مؤخرًا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف"، بمشاركة منة فضالي، ومحمد رضا، وريكو، وإخراج ممدوح زكي.