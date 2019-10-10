عاصي الحلاني يحيى حفلًا غنائيًا في المغرب يوم 30 تشرين الأول

يحيى النجم اللبناني عاصي الحلاني حفل غنائي يوم 30 الشهر الحالي في المغرب ومن المقرر أن يقدم لجمهوره عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة.

من ناحية أخرى يحيى عاصي في الثامن من شهر نوفمبر المقبل، داخل دار الأوبرا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية .

عاصى الحلاني نجا مؤخرا من الموت، بعد وقوع الحصان فوق جسمه أثناء ممارسته الفروسية، وتعرض لعدد من الإصابات والكدمات وتركيب شريحتين في إصبعه الشمال، ومكث عدة أيام في المستشفى الذي كان يرقد فيه الراحل المخرج سيمون أسمر، الذى اكتشف عاصي في بداية مشواره وحاليا يتمتع عاصي بصحة جيدة.

وفى سياق آخر، حصدت أغنية "اضحكي" لعاصي الحلانى أكثر من 3 ملايين من المشاهدات منذ طرحها على موقع "يوتيوب"، من كلمات عامر لاوند، وألحان على حسون، وتوزيع سليمان دميان، ويضع حاليا عاصي الحلاني اللمسات النهائية لألبومه الجديد، المقرر طرحه على السوشيال ميديا و"يوتيوب" خلال الفترة المقبلة، إذ يتعاون عاصى مع العديد من الشعراء والملحنين، بجانب طرح أكثر من أغنية باللهجة المصرية.

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