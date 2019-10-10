روبرت داوني يرد على تصريحات مارتن سكورسيزي العدائية ضد أفلام "مارفل"

بعد الضجة التى أحدثها المخرج العالمي مارتن سكورسيزي مخرج فيلم The Irishman، بتصريحاته العدائية ضد أفلام الأبطال الخارقين التي تنتجها شركة مارفل، واصفاً إياها بعدم احتوائها على سينما حقيقة، رد الممثل العالمي روبرت داوني صاحب شخصية iron man على تصريحاته.

وقال داونى تعليقاً على هجوم سكورسيزى "أحترم آراءه بشده، وأن الاختلاف والتنوع وتعدد الآراء حول شىء يساعد على الوصول إلى نقطة ما يمكن أن نواصل التحرك منها للأفضل".

وكان سكورسيزى قد هاجم أفلام الأبطال الخارقين فى مقابلة لمجلة Empire، حيث شبه أفلام عالم مارفل بالحدائق الترفيهية التى يبذل كل القائمين عليها مجهودا كبيرا، إلا أنها لا تصل بفكرة حقيقة فى النهاية.

وينتظر دور العرض السينمائى طرح فيلم سكورسيزى الجديد The Irishman، الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى روبرت دى نيرو، والممثل العالمى آل باتشينو، والعديد من نجوم هوليوود، والذى يسرد حياة فرانك شيران وهو أحد رجال المافيا وقاتل محترف، والفيلم الجديد بميزانية تخطت الـ200 مليون دولار.

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