تعرف على موعد عرض فيلم "الممر" على "دي أم سي"

تعرض قناة DMC فيلم "الممر" حصريًا للمرة الأولى على شاشتها؛ احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر المجيد، في الحادية عشرة مساء الخميس، بعد طرحه منذ حوالي 3 أشهر في السينما فقط، وذلك بعد عرضه حصريًا من خلال شاشة قنوات ON E الأحد الماضي.

ومن المقرر أيضًا عرض الفيلم على القناة الفضائية المصرية، في العاشرة مساء الجمعة .

شارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، منهم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، كضيوف شرف.

وتدور أحداث الفيلم عن مجموعة من الصاعقة المصرية تنفذ عمليات ضمن حرب الاستنزاف، ويقدم العمل ملحمة لعدد من أبطال الصاعقة، وما قدموه في الحرب ضد إسرائيل.

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