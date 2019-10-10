القاهرة - لايف ستايل
حضرت نجمة الأوسكار الشهيرة لوبيتا نيونجو العرض الأول لفيلمها الجديد " Little Monsters " والذي أقيم في مسرح AMC Lincoln Square بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية ، كما حضر عرض الفيلم بصحبة نيونجو النجم العالمي الكسندر اينجلند ، كذلك الكاتب والمخرج آبي فورسيذي والمنتج جودي ماترسون.
وحسب موقع " جاست جيرد " أن فيلم " Little Monsters " سيعرض بدور السينما لليلة واحدة فقط ، وسيبدأ البث على موقع هولو يوم الجمعة المقبل " 11 أكتوبر ".
تدور أحداث الفيلم حول موسيقي يتعاون مع معلمة ومجموعة صبية ليقوموا بحماية الأطفال من هجوم مفاجئ من قبل الزومبي.
يذكر أن الفيلم عرض بعدد من المهرجانات العالمية و من ابرزها : " Sundance Film Festival " و " Imagine Film Festival " و " Brussels International Fantastic Film Festival " ، و غيرهم.
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كانت هذه تفاصيل خبر نجوم"ليتل مونسترز "على السجادة الحمراء بالعرض الأول في نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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