نجوم"ليتل مونسترز "على السجادة الحمراء بالعرض الأول في نيويورك

حضرت نجمة الأوسكار الشهيرة لوبيتا نيونجو العرض الأول لفيلمها الجديد " Little Monsters " والذي أقيم في مسرح AMC Lincoln Square بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية ، كما حضر عرض الفيلم بصحبة نيونجو النجم العالمي الكسندر اينجلند ، كذلك الكاتب والمخرج آبي فورسيذي والمنتج جودي ماترسون.

وحسب موقع " جاست جيرد " أن فيلم " Little Monsters " سيعرض بدور السينما لليلة واحدة فقط ، وسيبدأ البث على موقع هولو يوم الجمعة المقبل " 11 أكتوبر ".

تدور أحداث الفيلم حول موسيقي يتعاون مع معلمة ومجموعة صبية ليقوموا بحماية الأطفال من هجوم مفاجئ من قبل الزومبي.

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يذكر أن الفيلم عرض بعدد من المهرجانات العالمية و من ابرزها : " Sundance Film Festival " و " Imagine Film Festival " و " Brussels International Fantastic Film Festival " ، و غيرهم.

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