عرض مسرحية "أرض الأحلام" على خشبة "الهوسابير" الخميس

القاهرة - لايف ستايل يعرض مساء الخميس، العرض المسرحي "أرض الأحلام" على مسرح الهوسابير بوسط القاهرة، العرض إنتاج فريق شمعة و ملاحة. "أرض الأحلام" من تأليف الكاتب المسرحى الكبير ناجى عبد الله قصة، وإخراج مايكل تادرس، ويلعب بطولته الفنانون الشباب مارينا إسكندر - مريم منسي - آية ترزاكي - نعمة عدلي - مريم طلعت - ماريان رأفت - ميران عبد الخالق وأيمن سمير - رفيق ملك (رينجش ) - مصطفي كريم - فيلو طارق - باڤلى ممدوح - أحمد عبد الصبور - ديفيد رسمي - مايكل تادرس - فيليب سامي - محمد سمارتي - أحمد عنتبلى. فيديو بلاى باك: محمد سمارتي وإدارة مسرحية: كريم إمام، وعلاقات عامة وتسويق: شروق قمر تدور فكرة عرض "أرض الأحلام " عن إعمال العقل تجاه الإعلام والسوشيال ميديا، وعن كل ما نسمع أو نقرأ أو نشاهد، فالحقيقة دائما أكبر من الكادر أو الفريم الذى يختارونه للمتلقي والذي يبثوه لنا عبر الشاشات. Advertisements قد يهمك ايضاً: ميرنا وليد تكشف عن سعادتها بنجاح العرض المسرحي "القطط" الزعيم ومحمد سعد وشاروخان يحلون ضيوفًا على عرض "كوميديا البؤساء "

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