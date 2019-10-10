رحمة رياض تُهدي "نازل آخذ حقي" للعراق









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: عادت الفنانة العراقية رحمة رياض إلى بيروت حيث وضعت اللمسات الأخيرة على أغنيتها الوطنية التي أصدرتها عبر قناتها الرسميّة على YouTube بعنوان "نازل آخذ حقي". وهي من كلمات قصي عيسى، ألحان علي صابر، توزيع محب الراوي. ولقد وجّهت فيها إهداءً إلى شباب بلدها العراق جاء فيه: "إلى الشباب الذي وحَدّهم حب الوطن رغم إختلاف مطالبهم، خرجوا بمظاهرات سلمية تدعوا للإصلاح من الفساد، والخدمات المتردية ومستوى التعليم، خرجوا دون أن تقودهم جهة سياسية، رافعين الأعلام العراقية فقط...من رحمة رياض العراقية".



يشار إلى أنها جددت عقد إدارة أعمالها مع شركة Music Is My Life في بيروت وهي في سياق التحضير لإطلاق أغنية جديدة (غير الأغنية الوطنية) ضمن خطة جديدة مع فريق العمل. وذلك من أجل المحافظة على إستمرارية نجاحها والعمل بكل احتراف والتزام. علماً أنها أحيت العديد من الحفلات في الشرق الأوسط وخارجه إلى جانب كبار النجوم كراغب علامة، سيف نبيل وغيرهما. كما أنها تُعتبر الفنانة العراقية الأولى التي اختيرت لتُشارك في حفل إطلاق YouTube Music في العالم العربي، حيث تحدثت عن خبرتها وقصّة نجاح الأغنية مع YouTube، ووجّهت أيضاً رسالة تضامن لكلّ العراقيين مؤكدة على أنها تفتخر بكونها عراقيّة.